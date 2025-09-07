Stop al sovrapasso sulla SS336. Il cantiere slitta a fine settembre

Slittano di qualche settimana i lavori di sistemazione del sovrappasso sulla SS336 di Malpensa in corrispondenza della dogana Hupac, il cui avvio era stato annunciato per il primo settembre con conclusione il 10 novembre. Anas nei giorni scorsi ha comunicato il rinvio degli interventi che determineranno modifiche alla viabilità nei tratti interessati con deviazioni, riduzione di carreggiata e percorsi alternativi indicati con apposita segnaletica a cui gli automobilisti dovranno prestare attenzione.

Nei mesi scorsi in Prefettura a Varese è stato convocato un incontro proprio per delineare e valutare l’impatto sulla viabilità dei lavori di manutenzione straordinaria del sovrappasso, cruciale per il collegamento allo scalo intermodale Hupac. L’obiettivo principale del tavolo varesino era stato quello di affrontare le principali criticità legate alla cantierizzazione e ai conseguenti provvedimenti viabilistici con modifiche alla viabilità sulla 336.

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Busto Arsizio in una nota informativa in vista dell’avvio dei lavori ha sottolineato che "nella prima fase, esclusi i giorni di sabato e domenica, sarà necessaria la chiusura dell’ultima uscita verso Busto Arsizio/Cassano Magnago e dogana Hupac,pertanto, chi proviene da Malpensa, per uscire verso Busto Arsizio, dovrà necessariamente utilizzare l’uscita precedente SS33 del Sempione/Gallarate Est seguendo le deviazioni indicate". Dunque attenzione alle modifiche e alla segnaletica. R.V.