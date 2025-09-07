Fermato per un controllo. Spacca il naso all’agente

Ha reagito all’intervento delle forze dell’ordine che lo stavano bloccando, sferrando un pugno in pieno volto all’ufficiale della Polizia Stradale per procurargli la frattura del setto nasale. È accaduto a Magenta quando la Polizia stradale è intervenuta sulla strada statale 11 per bloccare un uomo di origini straniere. Una persona sospettata di essere uno spacciatore di stupefacenti abituale proprio in quella zona. Gli agenti lo hanno individuato e lo hanno identificato. Ad un certo punto, mentre era libero, ha colpito l’ufficiale di 55 anni facendolo sanguinare dal naso. Immediato l’intervento di un equipaggio della Padana Emergenza Inter Sos che gli ha prestato le prime cure sul posto per poi trasferirlo, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta. Nel frattempo i colleghi della Polizia Stradale hanno bloccato e ammanettato l’aggressore informando il magistrato di turno di quanto accaduto. A questo punto la posizione del giovane straniero si aggrava e potrebbe scattare per lui l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni in flagranza di reato.

L’uomo ammanettato è un volto noto nella zona della strada statale 11 nei pressi della rotonda della Boffalora Malpensa. Secondo alcuni testimoni era solito stazionare nel parcheggio del supermercato dell’MD, a volte chiedendo soldi ai passanti, ma senza mai infastidire. Il sospetto era però che svolgesse attività di spaccio sempre in quell’area. Una zona conosciuta dalle forze dell’ordine per essere luogo di scambio, dove i clienti incontrano il loro pusher, e dove è facile prendere le vie di fuga. La Polizia Stradale continuerà le indagini sempre lungo la statale 11 per contrastare lo spaccio.

Graziano Masperi