Stop a topi e degrado “Posto di blocco“ ripulito. Rfi: poi verrà abbattuto

Sono iniziati ieri i lavori di bonifica dell’area antistante la stazione ferroviaria di Canegrate, su intervento degli operai di Rfi. L’operazione arriva in seguito all’ultima segnalazione formale inviata dall’Ufficio Lavori Pubblici del Comune, che ha evidenziato lo stato di grave degrado in cui versa il cosiddetto "posto di blocco", un fabbricato inutilizzato situato in via Volontari della Libertà, a ridosso di abitazioni e della viabilità urbana. L’edificio e l’area circostante si presentavano con vegetazione incolta, rifiuti di vario genere – tra cui una lastra sospetta potenzialmente contenente amianto – e infestazioni di roditori. Una situazione ritenuta critica per l’igiene e la sicurezza pubblica, che ha spinto il responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell’Ambiente, architetto Antonino Zottarelli, a richiedere con urgenza a Ferrovie dello Stato il taglio della vegetazione, la rimozione dei rifiuti e un’azione di derattizzazione, da effettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. RFI ha risposto, avviando l’intervento in tempi rapidi e poi sarebbe orientata verso la demolizione, ma il Comune ha formalmente chiesto conferme ufficiali e tempi certi. C.S.