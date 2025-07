Legnano, minacciano una dipendente e si fanno consegnare l’incasso della sala slot: fermati dalla polizia

Legnano (Milano), 4 luglio 2025 - Colpo fallito grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato. Due cittadini italiani, di 60 e 49 anni, sono stati arrestati lunedì mattina a Legnano con l’accusa di rapina aggravata, dopo aver preso di mira una sala slot situata in via Fogazzaro.

Tutto è accaduto poco dopo le 9 del mattino, quando alla Centrale Operativa del Commissariato di Legnano è giunta una segnalazione d’allarme: era in corso una rapina all’interno di una sala slot. Immediatamente è partita la pattuglia della volante, che ha raggiunto l’esercizio nel giro di pochi minuti.

Una volta sul posto, gli agenti si sono trovati davanti due uomini travisati, colti in flagranza mentre tentavano di allontanarsi con il denaro appena sottratto. Secondo quanto ricostruito, i rapinatori avevano appena minacciato una dipendente per farsi consegnare l’incasso. In totale, erano riusciti a impossessarsi di circa 3.600 euro in contanti. I poliziotti hanno proceduto subito al fermo e alla perquisizione personale dei due soggetti. In particolare, il 60enne è stato trovato in possesso di una pistola calibro 7,65 e di un coltello pieghevole con una lama lunga complessivamente 16 centimetri. Le armi sono state sequestrate, così come il denaro recuperato.

Terminati gli accertamenti di rito negli uffici del Commissariato, i due rapinatori sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Busto Arsizio, dove sono stati trattenuti in custodia in attesa delle decisioni della magistratura. Il Tribunale ha già convalidato la misura precautelare nei loro confronti. Grazie alla rapidità dell’intervento e alla prontezza degli agenti della volante, la rapina non ha avuto conseguenze peggiori e il bottino è stato interamente recuperato. La sala slot, seppur scossa per l’accaduto, ha potuto riprendere regolarmente l’attività nel corso della giornata. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità pregresse e capire se i due arrestati siano coinvolti in altri episodi simili avvenuti sul territorio.