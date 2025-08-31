Nell’aria un mitico sound . È la sfilata di Harley Davidson

Largo alle Harley Davidson a Busto Garolfo. Rombo di motori, musica e buona cucina ieri per il tradizionale raduno bustese organizzato dal bustese Daniele Dianese per la Sportsteristi Lombardi. I possessori del modello Sportster della Harley si sono dati appuntamento al parco Falcone e Borsellino per incontrarsi, scambiarsi opinioni e soprattutto mettere in bella mostra i loro gioielli da decine di migliaia di euro. La Harley-Davidson non è solo una motocicletta ma uno stile di vita, un abbigliamento ed anche una certa concezione della libertà e del rispetto altrui. "Dal 2018, la Sl night è il nostro modo di vivere la strada con il cuore aperto, raccogliendo fondi per sostenere associazioni che si occupano di bambini in difficoltà" commenta Daniele Dianese organizzatore dell’evento a Busto Garolfo.

Il ruggito dei motori dal sound unico nel suo genere ha animato tutta la giornata di sabato concludendosi in tarda serata con la festa a suon di musica e buona cucina. Come ogni anno il ricavato dell’iniziativa sarà destinato ad associazioni che si occupano del sostegno a bambini in difficoltà nella speranza, forse, che da grandi possano anche loro salire in sella a quello che non solo è il sogno americano ma anche quello di tanti motociclisti lombardi, una splendida ruggente e fiammante Harley Davidson. P.M.