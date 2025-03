Sorpresa al plesso Manzoni-Tosi. Pronta la palestra con le vasche gioco

Ci sono interventi che restano sottopelle, invisibili seppur utili, e altri che invece appaiono immediatamente alla vista: tra le tante cose portate a termine al plesso scolastico Manzoni-Tosi, a dominare la scena e a essere subito visibile è senza dubbio la palestra realizzata ex novo. La realizzazione di una nuova palestra è stata motivata dalla mancanza di spazio nella struttura preesistente. L’edificio del nuovo impianto ha una superficie di 350 metri quadrati, ampie superfici vetrate, ingresso indipendente e presenta una composizione generale che riprende la palestra esistente.

L’edificio utilizza una pompa di calore per il riscaldamento; inoltre, sul tetto della prima palestra, è stato collocato un impianto fotovoltaico. Detto delle cose subito evidenti, il plesso è stato interessato anche da un intervento di efficientamento energetico e dal rifacimento dell’impianto di distribuzione del calore. Le opere di efficientamento hanno interessato l’edificio della scuola secondaria Tosi con la realizzazione, fra interno ed esterno, del cappotto termico, che ha consentito il passaggio dell’edificio dalla classe energetica E alla B. Si è poi proceduto con la sostituzione di tutti i serramenti e il relamping della scuola primaria Manzoni. L’intervento all’impianto di distribuzione del calore è in corso: concluse le prime opere, il Comune ha appaltato i lavori per la sostituzione della caldaia a servizio di entrambe le scuole, e gli interventi potranno prendere il via con la fine della stagione termica, nella prossima primavera. La caldaia attuale, datata 1978, sarà sostituita da una centrale di distribuzione meglio dimensionata per gli edifici da riscaldare.

I primi risultati dell’efficientamento energetico? Un taglio progressivo nei consumi di energia elettrica e gas. I consumi di energia elettrica della Manzoni, grazie al relamping, sono passati infatti dai 1.308 kiloWatt/ora del novembre 2022 ai 1.210 del novembre 2023 fino ai 1.073 del novembre 2024, che significa il 18 per cento in meno nel giro di due anni. Quanto al calore, i consumi nella scuola Tosi sono passati da 45.720 metri cubi di gas nel gennaio 2023 ai 32.785 nel gennaio 2024, dopo la realizzazione del cappotto termico, fino ai 27.513 nel gennaio 2025 (con il completamento della sostituzione di tutti i fan coil): quasi il quaranta per cento in meno. Il quadro economico complessivo dei lavori chiude a tre milioni e trentamila euro.

Paolo Girotti