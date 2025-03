Le scuole rimesse a nuovo. La media Dante Alighieri più grande e senza barriere

Erano tra gli interventi di maggiore spessore che riguardavano gli istituti scolastici cittadini, finanziati con il Pnrr: oggi conclusi, aggiungono qualità agli ambienti di due realtà scolastiche di riferimento in città, le secondarie di primo grado Dante Alighieri di via Robino e il plesso scolastico Manzoni-Tosi, creando condizioni migliori per l’apprendimento. A presentare il risultato ha pensato ieri il sindaco Lorenzo Radice, accompagnato dagli assessori Marco Bianchi e Ilaria Maffei e dalla dirigente del settore Rosalba Russo.

Per quanto riguarda la Dante Alighieri, due sono stati i filoni di finanziamento: uno relativo all’ampliamento della scuola, alla riqualificazione dei bagni e all’abbattimento delle barriere architettoniche, l’altro alle opere di efficientamento energetico.

Il primo filone dei lavori ha visto la realizzazione di un blocco di tre aule disposte verticalmente in continuità con una delle due ali della scuola: le aule presentano spazi più ampi rispetto a quelli dei due blocchi storici e sono pensate per venire incontro alle esigenze di una didattica contemporanea. Per migliorare la vivibilità degli ambienti, il blocco è dotato di pareti fonoassorbenti ed è termicamente isolato. Nuovi impianti sanitari, relamping e la creazione di un ascensore nel blocco aule completano l’intervento.

Il secondo filone ha portato alla realizzazione del cappotto termico, alla sostituzione completa dei serramenti e all’installazione di un impianto di ventilazione meccanica controllata. È stato installato un pannello fotovoltaico con una potenza di 38,54 kilowatt di picco. Grazie agli interventi, i consumi di energia elettrica rilevati a dodici mesi di distanza vedono un calo dai 4.288 kWh dell’ottobre 2023 ai 2.041 kWh dell’ottobre 2024. Spesa totale per gli interventi: un milione 280mila euro.