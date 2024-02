Serie D, Legnano-Clivense aperta solo ai tifosi ospiti: la decisione senza precedenti

Legnano (Milano), 27 febbraio 2024 - Niente tifosi di casa per la sfida del girone B di serie D fra Legnano e Clivense. Una decisione senza precedenti quella del giudice sportivo che domenica, in vista della partita, farà entrare allo stadio Mari di Legnano i tifosi veronesi lasciando fuori quelli lilla.

La sanzione era stata presa in seguito ad insulti razziali lanciati da qualche tifoso del Legnano all’indirizzo di un giocatore avversario di colore durante l’ultima gara casalinga contro il Crema. La frase non era però sfuggita all'arbitro.

In un primo momento si pensava alla chiusura del settore popolari, cioè dei tifosi di casa del Legnano ma poi il giudice sportivo ha deciso di vietare l’ingresso allo stadio ai tifosi di casa, permettendo invece agli ospiti di assistere al match. Per quelli lilla non resterà altro che seguire la gara in diretta streaming, come sempre realizzata dall’A.C. Legnano e trasmessa sul suo canale ufficiale YouTube.