Il futuro dei lilla: "Sarà una squadra affamata"

Un messaggio chiaro e ambizioso arriva dal nuovo direttore sportivo del Legnano, Carlo Rolla, volto seminuovo della dirigenza lilla, che ha tracciato le linee guida per il prossimo campionato e ha subito fatto capire che l’obiettivo è uno solo: alzare l’asticella e costruire una squadra in grado di competere ai vertici. "Vogliamo volare alto – ha dichiarato il ds – e lavoreremo su tutti i reparti per costruire un gruppo competitivo. Il prossimo sarà un campionato ancora più duro, più selettivo, e proprio per questo serve una rosa forte, equilibrata, con spirito di sacrificio e mentalità vincente. Stiamo facendo colloqui, analisi e valutazioni con attenzione: a breve verranno comunicati i primi nomi".

Rolla non è nuovo al mondo del calcio. Prima di approdare a Legnano ha ricoperto il ruolo di responsabile scouting per il Trapani, club nel quale ha maturato competenze che ora mette a disposizione della società lilla. "Sono stato contattato lo scorso dicembre – ha spiegato – e ho accettato con entusiasmo questo incarico. Ringrazio il presidente Zoppi per la fiducia e per avermi affidato un ruolo così centrale in un momento delicato ma ricco di prospettive per il Legnano". Uno dei primi segnali di stabilità e continuità arriva dalla conferma di Mattia Noia, capitano della squadra, punto fermo anche per la stagione che verrà.

"È una scelta significativa – sottolinea Rolla – perché Noia è un leader dentro e fuori dal campo. La sua permanenza rappresenta un punto di riferimento per i compagni e per tutto l’ambiente. In una squadra che vuole crescere servono elementi esperti e carismatici, e Mattia incarna pienamente questi valori". Il Direttore Sportivo ha poi voluto ribadire la volontà del club di affrontare la stagione con un progetto serio e solido, fondato su una visione a medio-lungo termine.

"Vogliamo una squadra che abbia fame, che lotti su ogni pallone e che sappia onorare la maglia lilla. Ci sono piazze dove la passione del tifo fa davvero la differenza, e Legnano è una di queste. Il calore dei tifosi sarà fondamentale e vogliamo restituire loro entusiasmo e risultati". Nei prossimi giorni, con l’avvio ufficiale delle trattative, sarà definito l’organico per il 2025/26 come spiegato dal presidente Zoppi. Rolla, con concretezza e determinazione, lavora a un progetto che punta a riportare il Legnano nelle posizioni che più gli competono, anche se vincere il campionato di Eccellenza rimane davvero complicato considerando le dirette rivali. "Non facciamo proclami, ma lavoriamo in silenzio e con metodo. L’obiettivo? Sempre quello: migliorare e arrivare il più in alto possibile".