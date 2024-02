Lecco-Pisa, Daspo per 4 tifosi: fuori dagli stadi per un anno

Lecco, 26 febbraio 2024 – Sono costate care anche a quattro ultrà blucelesti (la società è già stata multata) le intemperanze durante Lecco-Pisa, la gara di campionato di serie B persa (1-3) al Rigamonti-Ceppi

A seguito degli accertamenti effettuati da personale della Digos e del locale Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica, il Questore di Lecco Ottavio Aragona ha emesso 4 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Lecco, di età compresa tra

Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza interno all’impianto “Rigamonti- Ceppi” ed alle riprese effettuate dagli agenti si è risaliti all’identità dei quattro soggetti.

Uno di loro, nel corso del secondo tempo di gioco, mentre si trovava in mezzo ad altri tifosi, estraeva dalla tasca un fumogeno e, dopo averlo acceso, lo lasciava pericolosamente cadere a terra, con successiva fuoriuscita di vistoso fumo e luce rossa.

Un altro, sempre nel corso del secondo tempo, raccoglieva il fumogeno lasciato cadere a terra dal sopra indicato tifoso e lo lanciava all’interno del campo di gioco.

Il terzo accendeva tre fumogeni durante lo svolgimento dell’incontro mentre il quarto, nel corso dell’incontro di calcio, lanciava un grosso petardo, che esplodeva vicino ad alcuni fotografi.

I soggetti colpiti dal provvedimento dovranno tutti stare lontano dai luoghi dove si svolgono competizioni calcistiche per un periodo di ANNI 1 (UNO)

