Torna Ciak d’Estate. Cinema sotto le stelle a luglio e agosto per chi resta in città

Il cinema all’aperto torna protagonista a Legnano con la rassegna estiva “Ciack d’Estate 2025”, che animerà le serate di luglio e agosto nel cortile della storica sala Ratti. La rassegna cinematografica prenderà il via oggi e proseguirà fino al 19 agosto con una selezione di film che spazia tra il cinema d’autore, la commedia, il dramma e i grandi titoli internazionali. L’apertura sarà affidata a Vermiglio, film di Maura Delpero con Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico e Roberta Rovelli, una pellicola intensa e poetica che darà il via a quasi due mesi di proiezioni. Tra i titoli più attesi figurano Giurato numero 2 di Clint Eastwood, con un cast d’eccezione composto da Nicholas Hoult, Toni Collette e J.K. Simmons, e Parthenope di Paolo Sorrentino, con Claudia Dalla Porta, Stefania Sandrelli e Silvio Orlando, già presentato nei principali festival cinematografici. Non mancheranno appuntamenti speciali, come la serata del 6 luglio dedicata al documentario L’ImmEnzo Jannacci di Roberto Manfredi, un omaggio al grande cantautore milanese.

L’evento avrà un ingresso straordinario al costo di 7 euro. Da segnalare anche Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri, Emilia Perez di Jacques Audiard, Napoli – New York di Gabriele Salvatores e FolleMente, la nuova commedia romantica firmata da Paolo Genovese. Il calendario proseguirà con altri titoli di rilievo come Conclave di Edward Berger, Le occasioni dell’amore di Stéphane Brizé, Il seme del fico sacro di Mohammad Rasoulof, Anora di Sean Baker e Fuori di Mario Martone. Spazio anche al cinema iraniano con Il mio giardino persiano, diretto da Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha, mentre Ferzan Ozpetek porterà sullo schermo Diamanti, con un cast italiano d’eccezione. Chiuderà la rassegna La trama fenicia di Wes Anderson, in programma martedì 19 agosto, con un cast stellare che comprende Benicio Del Toro, Mia Threapleton e Michael Cera. Tutte le proiezioni avranno inizio alle 21.45. I biglietti saranno disponibili a un prezzo popolare: 3,50 euro per i film italiani ed europei, mentre per i titoli internazionali – segnalati con un asterisco nel programma – il costo sarà di 7 euro. Per maggiori informazioni e per eventuali aggiornamenti o variazioni di programma, è possibile consultare il sito ufficiale della rassegna all’indirizzo www.cinemarevolution.it.