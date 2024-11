Boffalora Ticino, follia blasfema: selfie e video con le ostie consacrate in chiesa

Boffalora sopra Ticino, 8 novembre 2024 – Un brutto episodio quello che si è consumato a Boffalora sopra Ticino la mattina del primo novembre. Alcuni giovani sono entrati nella chiesa parrocchiale di piazza Matteotti quando in circolazione non c’era nessuno. Si sono diretti verso il tabernacolo contenente le ostie consacrate e lo hanno aperto asportandone il contenuto. Quindi hanno cominciato a riprendersi con il telefonino mentre giocavano e ridevano come se nulla fosse. Trascorsi alcuni minuti, hanno lasciato tutto e si sono diretti all’esterno andandosene via, percorrendo piazza Matteotti nell’oscurità.

Crimine, non bravata

L’attività volta a rintracciare i responsabili è cominciata subito e ha dato i suoi risultati. Si tratta di un’indagine ancora in corso, quindi coperta dal massimo riserbo da parte degli inquirenti. Ma uno dei partecipanti all’incursione sarebbe stato subito identificato e denunciato a piede libero.

Il reato è previsto dal codice penale che punisce con la reclusione fino a due anni chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano consacrate all’esercizio del culto.

Indagini in corso

Stanno continuando gli accertamenti per risalire agli altri autori di quello che non può essere definito un semplice atto di teppismo, ma un vero e proprio gesto criminale. I ragazzi sarebbero tutti maggiorenni, residenti nella zona. Forse hanno trascorso una serata in allegria, visto che era un periodo di feste, con Halloween che prevedeva numerosi eventi la sera precedente un po’ in tutto il territorio e vacanze per tutti.

Non si esclude che quei ragazzi abbiano ecceduto con gli alcolici e, una volta trovato il portone della chiesa parrocchiale aperto, quando era ancora buio, siano entrati. Uno di loro, non contento di quello che aveva appena compiuto, avrebbe perfino postato un video sul suo canale Instagram. Ma, successivamente, sarebbe stato rimosso. Il video, a quanto si è appreso, lo riprendeva mentre compiva il gesto sacrilego insieme agli amici.

Video che è stato visto da alcune persone che, a parole, hanno raccontato quanto accaduto per le piazze del paese e anche dei comuni vicini. Un gesto che offende tutta la comunità cristiana e non del territorio, non solo quella boffalorese.