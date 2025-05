Scuole medie chiuse a Nerviano per rischio crollo: polemica sul ritardo nella comunicazione

Nerviano, 6 maggio 2025 – La Lega di Nerviano interviene con fermezza sulla chiusura della scuola secondaria di primo grado di via Diaz, esprimendo “gravissima preoccupazione” per la gestione dell’intera vicenda e chiedendo chiarezza sull’iter che ha portato alla decisione.

In una nota, il gruppo politico locale sottolinea che la sicurezza degli studenti e del personale deve restare la priorità assoluta, ma critica apertamente il modo in cui l’amministrazione guidata dal sindaco Daniela Colombo ha comunicato e gestito l’emergenza.

“Ci stiamo documentando e abbiamo già richiesto la documentazione necessaria per comprendere in modo dettagliato e analitico la situazione – si legge nel comunicato – ma resta incomprensibile come, durante il Consiglio comunale di lunedì scorso, nonostante all’ordine del giorno fossero presenti due interpellanze sul tema e un punto relativo alle opere pubbliche, il sindaco non abbia ritenuto opportuno informare il Consiglio su una decisione così rilevante”.

Secondo la Lega, è inaccettabile che circa 320 famiglie nervianesi siano venute a conoscenza della chiusura di una scuola soltanto in un secondo momento, senza alcuna comunicazione preventiva né confronto istituzionale.

Un atteggiamento che viene definito come “l’ennesimo svilimento del Consiglio comunale”, accusando il primo cittadino di portare avanti l’amministrazione “in assoluta solitudine”, con un tono ritenuto arrogante e distante dalla cittadinanza.

In attesa dell’assemblea pubblica di questa sera, martedì 6 maggio, alle 20,45 in sala Bergognone, che dovrebbe fornire risposte e chiarimenti, il gruppo ringrazia il mondo della scuola per la professionalità con cui sta affrontando l’emergenza, e la parrocchia per il supporto offerto.

“Ora è il momento di dare risposte concrete alle famiglie, agli alunni, agli insegnanti e al personale scolastico. Per il resto – conclude la nota – ci saranno tempo e sedi per un confronto politico che non farà sconti a chi continua a governare Nerviano senza condivisione”.