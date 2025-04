Parabiago, atti vandalici all’Itet Maggiolini: scuola chiusa per motivi di sicurezza

Parabiago (Milano), 3 aprile 2025 – Nella notte tra il 2 e il 3 aprile, l’Itet “G. Maggiolini” è stato preso di mira da atti vandalici che hanno causato danni tali da compromettere la sicurezza dell’istituto. Per questo motivo, nella mattinata di oggi la dirigente scolastica Donatella Capobianco ha comunicato ufficialmente la sospensione delle attività didattiche, non potendo garantire lo svolgimento delle lezioni in condizioni adeguate. Il personale scolastico, giunto nelle prime ore della mattinata, si è trovato di fronte a uno scenario preoccupante: danni strutturali e segni evidenti di incursioni notturne hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. In particolare, sembra che siano state allagate alcune aule. La scuola ha esortato studenti, docenti e famiglie a consultare il sito ufficiale dell’istituto per eventuali aggiornamenti sulla ripresa delle lezioni e sulle azioni che verranno intraprese per ripristinare la normalità. L’episodio ha suscitato sconcerto e indignazione all’interno della comunità scolastica e cittadina. Non è la prima volta che le scuole del territorio vengono prese di mira da atti vandalici, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla necessità di maggiore sorveglianza. Le autorità competenti sono al lavoro per far luce sull’accaduto e assicurare i colpevoli alla giustizia. Nel frattempo, l’ITET Maggiolini resta chiuso fino a nuova comunicazione, in attesa degli interventi necessari per ripristinare ambienti sicuri e idonei all’attività didattica.