Schianto a Ozzero, nel Milanese: auto finisce fuori strada, feriti un 23enne e una donna di 44 anni

Ozzero (Milano), 15 giugno 2025 – Incidente stradale questa mattina poco prima delle 10 nelle vicinanze della Cascina Bugo a Ozzero, nel Milanese a pochi chilometri da Abbiategrasso. Uno scontro fra due veicoli sulla statale Est Ticino ha avuto come conseguenza che uno dei due veicoli con a bordo due persone, un giovane di 23 anni e una donna di 44, è finito fuori strada. Il ragazzo e la donna hanno riportato ferite non gravi e contusioni varie a causa dell’impatto. Non sono in ogni caso in pericolo di vita.

Allertati carabinieri e pompieri

Il 118 ha inviat o sul posto oltre all’ambulanza anche l’elisoccorso, oltre alla pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso per i rilievi. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco a supporto delle operazioni di soccorso ai feriti.

Corsa in ospedale

Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso, la strada è stata chiusa al traffico e la circolazione deviata su strade alternative. I due feriti sono stati portati in codice giallo negli ospedali della zona.

Un altro schianto nel Comasco

Una mattina, quella di domenica 15 giugno, già funestata fin dalle prime ore da diversi incidenti sulle strade lombarde. A Brienno, sulla statale Regina nel Comasco, sono entrati in collisione una moto e un’auto, il centauro in sella alla due ruote e una delle persone a bordo del veicolo sono rimasti feriti