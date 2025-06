Incidente a Siziano, urta il cordolo e sbalza dalla moto per diversi metri: morto il 25enne Danilo Cordoba Cardenas

Siziano (Pavia), 15 giugno 2025 - Si chiamava Danilo Cordova Cardenas, 25enne originario dell'Ecuador residente a Opera (Milano), il motociclista che ha perso la vita nella serata di ieri, sabato 14 giugno, a Siziano sulla Sp205 "Vigentina".

Confermata dai carabinieri la dinamica della caduta autonoma, senza altri mezzi coinvolti, anche se gli accertamenti sono ancora in corso per cercare di determinare le cause della perdita di controllo della moto.

Dai primi riscontri, il 25enne era in sella alla sua Yamaha, una potente mille di cilindrata, procedendo in direzione di Pavia. Dopo l'intersezione verso la località Campomorto, il motociclista avrebbe effettuato il sorpasso di un'auto, finendo però con le ruote contro il cordolo che prima della rotatoria separa le corsie dei diversi sensi di marcia. L'urto in particolare della ruota anteriore contro il cordolo avrebbe provocato una sorta di effetto catapulta, per il quale il motociclista è stato sbalzato in alto di parecchi metri per poi schiantarsi con violenza a terra sull'asfalto e terminare sotto il guard rail, mente la moto, dopo il salto del cordolo, è scivolata sulla fiancata restando sulla carreggiata dell'opposta direzione di marcia.

Letale al 25enne sarebbe stato proprio l'impatto a terra dopo il volo verso l'alto, senza che la moto urtasse l'auto sorpassata né altri mezzi in transito. E anche il corpo del motociclista non è stato travolto, finendo fuori strada sotto il guard rail. Ma per lui purtroppo all'arrivo dei soccorsi sanitari non c'era già più nulla da fare, è stato constatato sul posto il decesso, avvenuto con tutta probabilità nell'immediatezza dell'impatto al suolo. La strada Provinciale è rimasta bloccata per il tempo necessario prima ai tentativi di soccorso e poi ai rilievi del caso, effettuati dal personale del Radimobile dei carabinieri della Compagnia di Pavia, che avrebbero escluso responsabilità di terzi.