Legnano, incontra per strada e riconosce il ladro del suo negozio e lo fa arrestare

San Vittore Olona (Milano), 18 dicembre 2023 - Un imprenditore legnanese fa arrestare il ladro seriale che gli aveva procurato danni ingenti alle due attività commerciali. Lui è David Alberti, che la scorsa settimana, insieme ad altri esercenti, aveva subito alcuni furti all'interno dei suoi negozi. Il soggetto era stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza: il ladro era parzialmente travisato ma facilmente individuabile. La scorsa notte, appena prima di rientrare, Alberti stava facendo un giro in auto a San Vittore Olona quando si è casualmente imbattuto nel ladro che stava girando in bicicletta verso la una di notte in paese. “L'ho riconosciuto quasi subito perché aveva una sciarpa in viso e sembrava proprio la persona ritratta nei filmati. L'ho affiancato con una scusa ed ha iniziato a scappare così ho avvertito i carabinieri chiamando il 112”.

Alberti così decide di seguire con la propria automobile il ladro che proseguiva pedalando lungo Sempione fin verso Castellanza. Ogni tanto tentava di trovare una strada laterale per scappare ma senza riuscirvi. Così dopo qualche minuto è stato raggiunto da due pattuglie dei carabinieri che lo hanno fermato e identificato. Nello zaino l’uomo, un italiano, aveva attrezzi da scasso. Stava probabilmente andando a compiere altri colpi in zona. “Speriamo abbia finito di far danni alle varie attività di zona. Ho fatto regolare denuncia e con me tutti gli altri esercenti. È finito un incubo”.