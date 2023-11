Lecco, arrestato ladro seriale: rubava in chiesa, a scuola e nelle gioiellerie

Lecco, 15 novembre 2023 – Si fingeva cliente, elettricista, devoto. In realtà era un ladro seriale. Ha rubato in una gioielleria, in una scuola, persino in chiesa, nella basilica di San Nicolò di Lecco. I carabinieri di Lecco hanno arrestato un 47enne italiano di Valmadrera.

I furti

Tra lo scorso marzo e ottobre ha messo a segno parecchi colpi. In una oreficeria del centro si è spacciato per un cliente per sfilare dalla borsetta e dalle tasche delle e dei clienti veri borsellini e portafogli, oltre che per arraffare gioielli da vetrine ed espositori.

Per entrare nel Collegio arcivescovile Alessandro Volta ha invece indossato i panni di elettricista, salvo forzare un armadietto e mettere le mani su un borsello. E' riuscito pure ad introdursi nella sacrestia della basilica di San Nicolò, da dove si è portato via una cassetta di sicurezza con i soldi delle offerte. Oltre ai contanti ha messo le mani su bancomat e carte di credito, che poi ha utilizzato per lo shopping personale.

L'arresto

Gli investigatori lo hanno identificato con indagini vecchia maniera, confrontando le testimonianza delle vittime di turno, analizzando ore e ore di filmati ripresi dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza installati nei posti dove è entrato in azione e spulciando i movimenti delle carte di credito rubate. A casa sua i carabinieri hanno inoltre trovato molti altri portafogli, carte di credito e refurtiva.

Contro di lui i magistrati della Procura della Repubblica di Lecco hanno ottenuto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. le accuse per lui tra il resto sono quelle di furto aggravato e continuato e ricettazione. Ora è il 47enne è a Pescarenico in attesa di essere processato.