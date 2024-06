Rugby Sound 2024: biglietti speciali per andare ai concerti in treno. Come e dove acquistarli

Legnano, 24 giugno 2024 – Andare al concerto con il treno, dimenticando gli “sbattimenti" con l’auto fra code e parcheggi? Possibile, con l’offerta allestita da Trenord, per quattro fra gli appuntamenti più importanti del Rugby Sound Festival, la kermesse in programma a Legnano dal 27 giugno al 13 luglio nella cornice dell'Isola del Castello.

La grande festa del Rugby Sound (Archivio)

Il biglietto

Trenord ha attivato un biglietto speciale andata e ritorno in occasione dei concerti dei Subsonica (27 giugno), Placebo (1° luglio), Coez & Frah Quintale (3 luglio) e Deejay Time Celebration (13 luglio). Il biglietto, che costa 10 euro, permette di raggiungere Legnano da tutta la Lombardia con un qualsiasi treno Suburbano o Regionale Trenord e di tornare viaggiando su treni speciali notturni organizzati per il rientro, con destinazione Varese e Treviglio.

Le fermate

I treni speciali notturni per Varese fermano a: Busto Arsizio, Gallarate, Cavaria, Albizzate, Castronno, Gazzada. I treni speciali notturni per Treviglio fermano a: Canegrate, Parabiago, Vanzago, Rho, Rho Fiera Milano, Passante di Milano (Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi, Repubblica, Porta Venezia, Dateo, Porta Vittoria, Forlanini), Segrate, Pioltello, Vignate, Melzo, Pozzuolo, Trecella, Cassano d’Adda.

Il biglietto è acquistabile sul sito Trenord fino a esaurimento posti. Al momento sono in ventida solo i biglietti per le corse di giovedì 27, giorno del concerto dei Subsonica che aprirà il festival (qui gli orari). Saranno presto in vendita, invece, i ticket per gli altri tre eventi selezionati.

Come andare in treno a Legnano

Si può raggiungere la stazione di Legnano in treno con le corse della linea suburbana S5 Varese-Milano Passante-Treviglio, che fermano nelle stazioni del Passante ferroviario: Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi Passante, Repubblica, Porta Venezia, Dateo, Porta Vittoria, Forlanini.

È anche possibile raggiungere Legnano utilizzando le linee regionali RE5 Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio, R23 Milano-Gallarate-Arona-Domodossola, R21 Milano-Gallarate-Luino. La principale stazione di riferimento per chi parte/torna da Milano è Porta Garibaldi (Passante per chi usa la linea S5, Superficie per chi usa le linee regionali). Una volta arrivati a Legnano, la sede dei concerti è raggiungibile in circa 25 minuti a piedi.