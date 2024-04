Febbre da Rugby Sound Festival. La musica è già nell’aria. Sul palco tornano i Subsonica

Saranno i Subsonica ad aprire il "Rugby Sound Festival 2024". Appuntamento in programma il prossimo 27 giugno con la band che torna sul palco dell’Isola del Castello di Legnano con il loro nuovo "La Bolla Tour", che segue il tour nei palazzetti conclusosi sabato scorso a Torino.

Un graditissimo ritorno per lo storico festival del Milanese, che ha visto i Subsonica già protagonisti di diverse edizioni, con i loro show ad alto tasso di adrenalina. Il 27 giugno diventa una serata imperdibile, che vedrà sul palco, prima della band torinese, anche il duo norvegese Röyksopp con il loro dj-set. Biglietti in vendita su Ticketmaster, TicketOne e Mailticket.

Disponibili anche anche biglietti con formula early entry, in quantità limitata: consentono l’ingresso anticipato rispetto all’apertura delle porte generali (non si tratta di un’ulteriore area dedicata né delimitata in alcun modo da transenne).

"E come promesso ecco qui un po’ di date per continuare a far parte della bolla, sottopalco, con queste parole affidate ai social Samuel e compagni hanno annunciato i nuovi appuntamenti. La band presenterà dal vivo in nuove location le canzoni dell’album "Realtà aumentata" e i grandi successi del loro repertorio.

La nuova edizione del Rugby Sound Festival proseguirà con "Mai dire Goku" il 28 giugno, "Voglio Tornare Negli Anni Novanta" il 29 giugno, i Placebo il 1° luglio, Suicidal Tendencies + Agnostic Front il 2 luglio, Coez & Frah Quintale il 3 luglio, Massimo Pericolo il 4 luglio, Alborosie & Shengen Clan il 5 luglio, la Zarro Night & Friends con Il Pagante e DJ Matrix il 6 luglio, Cristina D’Avena e i Gem Boy il 7 luglio, i Cypress Hill il 12 luglio, e il DeeJay Time il 13 luglio.