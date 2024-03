I Placebo al Rugby Sound Festival di Legnano 2024. Ecco chi sono gli altri artisti in line up

Legnano (Milano) – Mancano tre mesi e mezzo al Rugby Sound Festival di Legnano ma l’attesa si fa già febbrile. Alla line up dell’evento di fine giugno si aggiunte un evento attesissimo: i Placebo saranno sul palco dell’Isola del Castello di Legnano il primo luglio.

La band, guidata da Brian Molko e Stefan Olsdal, porterà a Legnano il suo sound unico e inconfondibile. Dopo le cinque date nel nostro paese nel 2023, il gruppo torna in Italia per due imperdibili appuntamenti nel mese di luglio, incluso quello al Rugby Sound Festival. Conosciuti per aver portato sul palco una coesione di generi diversi, negli anni i Placebo, grazie alle loro immense competenze da scrittori e produttori, hanno soddisfatto sempre di più la loro fame di espressione, portando avanti tematiche sociali di spessore con uno stile musicale variegato, che spazia dal britpop, al post-grunge, al neo-glam, al punk rock fino ad arrivare a diverse sperimentazioni elettroniche. Il gruppo ha venduto nell’arco della sua carriera oltre 14 milioni di dischi e milioni di stream su Spotify.

Nato nel 1999, il Rugby Sound Festival è uno degli eventi estivi storici più attesi. Anche nel 2024 l’evento è organizzato in collaborazione con Shining Production e con il supporto del Comune di Legnano. Le date e la line-up. Giorno dopo giorno si arricchisce l’elenco degli artisti e degli eventi. Si parte il 27 giugno con il dj set dei Röyksopp, tra le formazioni di musica elettronica più longeve di sempre.

Il 29 giugno serata a tutta nostalgia con “Voglio tornare negli anni 90”. Il primo luglio, Placebo. E ancora: il 2 luglio Suicidal Tendencies e Agnostic Front. Il 3 luglio arrivano Coez e Frah Quintale. Il 4 luglio Massimo Pericolo. Il 13 luglio Deeejay Time Celebration.