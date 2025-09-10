Liste d’attesa, senza fretta
Liste d’attesa, senza fretta
Legnano
CronacaRescaldina, rapina nella notte alla sala slot Las Vegas
10 set 2025
PAOLO GIROTTI
Cronaca
Rescaldina, rapina nella notte alla sala slot Las Vegas

Il rapinatore, travisato, ha minacciato l'addetto con un bastone, si è fatto consegnare l'incasso e si è poi allontanato con l'autovettura del dipendente

Sul posto sono intervenuti i carabinieri

Per approfondire:

Rescaldina (Milano), 10 settembre 2025 – Ben poco organizzato, più un rapinatore occasionale che un professionista del settore, ma certo ben determinato a portare a termine il colpo: ha queste caratteristiche il rapinatore che questa notte ha messo nel mirino la sala slot Las Vegas di Rescaldina.

L’uomo si è presentato nei locali di via Provinciale Saronnese poco prima della mezzanotte: con il volto travisato si è subito diretto verso la cassa dell’esercizio commerciale per poi minacciare l’addetto con un bastone.

A quel punto, fatte comprendere le sue intenzioni, si è fatto consegnare il denaro custodito nella cassa e ha poi pensato a come allontanarsi dalla zona: arrivato a piedi, infatti, si è quindi fatto consegnare le chiavi dell’automobile dell’addetto alla cassa e con questa si è allontanato dalla zona, facendo così perdere le sue tracce. L

’autovettura è stata poi ritrovata nel corso della notte nella zona di Pero. Le indagini sono ora affidate ai carabinieri, intervenuti sul posto: l’importo sottratto dalla cassa della sala slot, invece, deve ancora essere quantificato.

