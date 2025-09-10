Rescaldina, rapina nella notte alla sala slot Las Vegas

Rescaldina (Milano), 10 settembre 2025 – Ben poco organizzato, più un rapinatore occasionale che un professionista del settore, ma certo ben determinato a portare a termine il colpo: ha queste caratteristiche il rapinatore che questa notte ha messo nel mirino la sala slot Las Vegas di Rescaldina.

L’uomo si è presentato nei locali di via Provinciale Saronnese poco prima della mezzanotte: con il volto travisato si è subito diretto verso la cassa dell’esercizio commerciale per poi minacciare l’addetto con un bastone.

A quel punto, fatte comprendere le sue intenzioni, si è fatto consegnare il denaro custodito nella cassa e ha poi pensato a come allontanarsi dalla zona: arrivato a piedi, infatti, si è quindi fatto consegnare le chiavi dell’automobile dell’addetto alla cassa e con questa si è allontanato dalla zona, facendo così perdere le sue tracce. L

’autovettura è stata poi ritrovata nel corso della notte nella zona di Pero. Le indagini sono ora affidate ai carabinieri, intervenuti sul posto: l’importo sottratto dalla cassa della sala slot, invece, deve ancora essere quantificato.