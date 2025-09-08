Ennesima spaccata a una farmacia nel Legnanese: tanti danni alla Simonatti di Canegrate

Canegrate (Milano), 8 settembre 2025 – Ancora una spaccata ai danni di una farmacia. Questa volta è accaduto alla farmacia Simonatti di Canegrate che nella notte ha ricevuto la visita dei ladri.

La modalità è la stessa di altre spaccate in quel di Legnano ai danni di altre farmacie: un buco nella vetrata sul basso per poter poi accedere all'interno dell'esercizio. In queste settimana colpi simili si sono avuti in tutto il legnanese e questo fa pensare a una banda che agisce nella notte e gira nella zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Pare che all'interno non sia stato rubato nulla o quasi mentre i danni alla vetrata sono rilevanti.

Rimane il fatto di un tentativo di furto che ha procurato non pochi problemi all'esercizio stesso e che alza l'asticella dell'attenzione pubblica sul tema sicurezza che sta diventando di primo ordine in tutta la zona,. Nessun paese rimane escluso dalla visita dei ladri nelle diverse attività commerciali. Poche ore prima è stata la volta di un negozio di ricostruzione unghie a Nerviano. Prima ancora altri colpi a Legnano, San Vittore Olona ed altre realtà del territorio. Per non parlare dei clamorosi furti di rame all'interno dei plessi scolastici parabiaghesi per centinaia di migliaia di euro che dovranno pagare i cittadini. I controlli? Poche forze dell'ordine per un territorio vasto ed è praticamente impossibile monitorare interi paesi che rimangono senza tutela in una guerra fra poveri che sta degenerando.