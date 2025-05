Rescaldina (Milano), 18 maggio 2025 – Una lite che scoppia improvvisa in una zona periferica del paese e si trasforma in un’aggressione nella quale ad avere la peggio sono due giovani di 18 e 20 anni, uno dei quali è stato poi condotto in ospedale.

L’episodio ha avuto come teatro nelle prime ore di oggi via Lombardi, a pochi passi dall’oratorio San Luigi di Rescalda e dall’istituto comprensivo Manzoni. Poco dopo le due del mattino di oggi in questa zona si sono trovati a transitare i due giovani: quando i carabinieri sono stati chiamati a intervenire sul posto hanno trovato i due che hanno raccontato di essere stati avvicinati e poi aggrediti da una persona di nazionalità straniera.

La scintilla

La situazione sarebbe degenerate e la lite sarebbe scoppiata, sempre secondo la ricostruzione dei due, per futili motivi, fatto sta che il terzo soggetto avrebbe poi colpito entrambi con una bottiglia, provocando a uno dei due giovani un profondo taglio all’altezza dell’orecchio prima di allontanarsi dalla zona facendo perdere le sue tracce.

I soccorsi

I due ragazzi sono stati dunque soccorsi, entrambi in codice giallo, dal personale della Croce Rossa di Legnano giunto sul posto: quello ferito con il taglio profondo all’altezza dell’orecchio è stato poi condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire i particolari della vicenda.