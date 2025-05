Spaccata al negozio di bici, commando blocca la strada: bottino cinquantamila euro

Magenta (Milano), 18 maggio 2025 – Tre furti nel giro di pochi giorni a Magenta. L’ultimo ha addirittura del clamoroso. È successo nel cuore della notte al Cicli Battistella di Pontevecchio, frazione di Magenta. Un vero e proprio commando composto da otto persone ha raggiunto il negozio tra via Isonzo e via fratelli Pellegatta. Sono arrivati con un pulmino e quattro auto e hanno predisposto un’azione da film, probabilmente già collaudata in altre occasioni. Mentre alcuni malviventi bloccavano le auto di passaggio impedendo l’accesso nella zona, altri sfondavano in retromarcia la vetrina. Una volta all’interno del negozio si sono impossessati delle biciclette di valore per un bottino ingente. Forse superiore ai 50mila euro, ma gli accertamenti sono tuttora in corso.

“Probabilmente avevano già fatto dei passaggi per individuare le biciclette migliori da prendere – ha commentato Enzo Battistella – è stata una cosa fuori dal normale e per noi un danno enorme”. Le immagini delle telecamere sono state già acquisite dai carabinieri della stazione di Magenta che hanno avviato le indagini. I ladri si sono comportati da esperti mestiere, senza timori di bloccare le strade. E, certamente, sapevano dove e come piazzare le biciclette migliori asportate.

Soltanto la notte precedente si era verificato un furto al negozio Wind 3 di piazza Liberazione a Magenta con i malviventi che hanno rubato la cassaforte con i telefonini. Furto avvenuto soltanto poche settimane dopo il colpo al bancomat della filiale magentina della Mps proprio davanti al negozio della Wind 3. Qualche notte prima ignoti hanno preso di mira perfino un negozio da parrucchiera in via Pasubio nel negozio da Terry. Commercianti esasperati anche perché costretti a fare i conti con i danni provocati dai malviventi.