Vittime di mafia innocenti. Le storie di bimbi e ragazzi uccisi in un concorso di arte e racconti della Tela di Rescaldina e del presidio di Libera

Rescaldina (Milano), 29 dicembre 2024 – Oltre 110 vittime dal 1945 a oggi, minorenni e innocenti uccisi dalla mafia: è a partire da questo dato impressionante che è stato organizzato “RicordaTela. Storie di mafia e ingiustizia“, un concorso di arte e racconti per narrare storie di mafia e ingiustizia che hanno coinvolto minorenni. Il concorso è stato promosso da La Tela Osteria sociale del BuonEssere - locale che ha sede in un bene sequestrato alla mafia - in collaborazione con il presidio territoriale di Libera Legnano intitolato a Antonella Valenti, Ninfa e Virginia Marchese, il Patto dei sindaci dell’Altomilanese e gli assessorati all’Istruzione e alla Legalità di Rescaldina. L’idea nasce da una ricerca svolta per la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie del 2020.

La ricerca

“Abbiamo scoperto che molte delle vittime erano ragazzi minori di 18 anni e molti bambini al di sotto dei 10 anni – spiegano gli organizzatori –. Abbiamo dunque stilato un elenco di 117 vittime minori di 18 anni dal 1945 a oggi: un numero impressionante se si considera che le vittime di tutte le età censite dal 1879 a oggi sono 1.081. I nomi sono stati recuperati dal sito di Libera dedicato alle vittime innocenti di mafia. Abbiamo pensato che sarebbe stato interessante coinvolgere le scuole del Legnanese per fare una ricerca su queste persone e, nei limiti del possibile, raccontare la loro storia”.

Il concorso

Così si è arrivati a bandire il concorso, ispirato ai valori di legalità, giustizia, solidarietà e suddiviso in due sezioni: una per le scuole secondarie di primo grado e l’altra per le secondarie di secondo grado. Agli studenti viene chiesto di scegliere alcuni nomi dell’elenco, di fare una ricerca sui fatti accaduti e di raccontare la storia di questi loro coetanei vittime di mafia: il risultato finale potrà essere un vero e proprio racconto o anche un’opera grafica (singoli disegni o un fumetto). La scadenza del concorso è il 30 aprile.

Le opere presentate verranno pubblicate in un volume che racconterà le storie di giovani vittime di mafia, mentre la cerimonia di premiazione sarà all’Osteria La Tela il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci. Il bando e il regolamento del concorso sono reperibili sul sito internet www.osterialatela.it.