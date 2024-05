Lotta alle mafie. Il caporalato sotto i riflettori

Performance, incontri, tavolata solidale nel fine settimana a Canegrate. Canegrate Antimafie è un tavolo, formato da svariate associazioni, unite dalla volontà di organizzare iniziative ed eventi per celebrare le figure che si sono distinte lottando contro la Mafia. Ieri sera, in Piazza della Pace, in scena "Il prezzo del pomodoro" una performance teatrale sulla lotta al Caporalato. Oggi alle 17, presso la Biblioteca G. Bassi intervista esclusiva con Jean Renè Bilongo sull’attuale situazione del caporalato in Italia. Domani alle ore 11.30, presso la Sede Associativa Peppino Impastato inaugurazione del murale di Raftonezz seguita da un pranzo di autofinanziamento.

Tutti eventi organizzati dal Tavolo e Canegrate Antimafie, col patrocinio dell’amministrazione comunale in collaborazione con le sedi locali di Anpi, Auser, Associazione Città Invisibili, Comitato Accoglienza Bambini di Chernobyl, Contrada Baggina, Cooperativa Bell’Unione, Libera Legnano, Gasabile, Gli Spaesati, Gulliver Canegrate, Riplive.it. Ch.S.