Banda del rame in fuga con due bobine

Due grandi bobine di cavi elettrici in rame, da 350 chili ciascuna. È il bottino del furto messo a segno nei giorni scorsi a Verretto, al parco fotovoltaico in via Garibaldi, denunciato alla locale stazione dei carabinieri dal responsabile della ditta di Aosta che gestisce l’impianto. Il colpo è stato messo a segno, probabilmente di notte, da una banda attrezzata anche per il trasporto dell’ingombrante refurtiva, del peso complessivo di 700 chili. Per portare via le due grandi bobine, i ladri erano dotati di un grosso furgone o un camion. Una banda specializzata in simili razzie.S.Z.