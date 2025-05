Quattro anni di lavori: pronte le vasche dell’Olona

È tutto pronto a Canegrate per il taglio del nastro delle nuove vasche di laminazione del fiume Olona. L’appuntamento è fissato per giovedì 15 alle ore 11.15 in località Cascinette, alla presenza del presidente della Regione Attilio Fontana, dell’assessore regionale Giorgio Comazzi e dei sindaci dei comuni coinvolti, tra cui Canegrate, San Vittore Olona e Parabiago. L’opera, avviata il 15 novembre 2021, rappresenta un importante passo avanti nella messa in sicurezza idraulica del territorio. Il progetto, finanziato dalla Regione e seguito da Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po), è stato concepito per contenere le piene dell’Olona e prevenire il rischio di esondazioni, tutelando così i centri abitati posti a valle del corso d’acqua.

L’intervento si inserisce nel contesto del Parco dei Mulini, che ha collaborato attivamente per integrare le esigenze ambientali e naturalistiche, contribuendo alla riqualificazione dell’Olona Green Way e delle aree golenali. Un lavoro sinergico volto a potenziare il corridoio ecologico e promuovere la fruizione sostenibile del paesaggio fluviale. "È un esempio virtuoso di intervento integrato, che coniuga sicurezza idraulica, tutela ambientale e valorizzazione del territorio", sottolinea Matteo Modica, sindaco di Canegrate.

"L’amministrazione comunale – prosegue il sindaco – ha seguito con attenzione l’evoluzione dell’opera, assicurandosi che venissero garantite tutte le condizioni di sicurezza, soprattutto per il quartiere Cascinette. Possiamo dire di aver centrato l’obiettivo". L’inaugurazione di giovedì non rappresenta solo la conclusione di un cantiere, ma l’inizio di una nuova fase per la comunità locale, all’insegna della resilienza, della sostenibilità e della valorizzazione del patrimonio naturale del territorio.

Christian Sormani