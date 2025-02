Pronto soccorso sempre affollato. Nel 2024 settantamila accessi

Nel 2024 sono aumentati gli accessi al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano secondo le statistiche comunicate dagli uffici della Asst Ovest Milanese. Se la crescita rispetto al 2023 non è così accentuata e si assesta all’1,6%, però, a preoccupare è l’impennata che ha coinciso con il periodo della vacanze natalizie e che si è prolungato poi sino al mese di febbraio.

Passano anche da questi numeri le criticità che gli utenti devono affrontare al Ps dell’ospedale cittadino e che, il più delle volte, si manifestano poi attraverso tempi di attesa al di fuori dell’ordinario. Gli accessi al pronto soccorso nell’anno da poco concluso sono stati in totale 67.753 contro i 66.653 dell’anno precedente: 1.100 accessi in più, dunque, che tutto sommato raccontano un’oscillazione nella norma.

Qualcosa di più si può dedurre, invece, dalla tipologia di assistenza che viene richiesta e che è certificata attraverso il codice che viene assegnato all’accettazione: ebbene, in ordine di gravità i codici bianchi (non urgenza, condizione stabile di minima rilevanza clinica, risolvibile dal medico di medicina generale, o dallo specialista, in ambulatorio) sono stati in tutto 6.230, mentre la stragrande maggioranza delle persone che si sono presentate al Ps nel corso del 2024, ben 36.953, ricadono nel codice verde del triage (urgenza minore, condizione stabile, senza rischio evolutivo). I codici azzurri, che comunque richiedono accesso in tempi brevi, sono stati 13.932, mentre i codici che certificano le situazioni più gravi, arancione e rosso, sono stati rispettivamente 9.027 e 1.611.

Dal periodo di Natale 2024, la situazione si è fatta più complessa: al pronto soccorso ci sono costantemente fra le 200 e le 220 persone al giorno, con punte di 290 accessi quotidiani. A causa dell’influenza e altre patologie respiratorie, gli accessi sono cresciuti del 30% in media anche se l’hotspot infettivologico di Legnano, collocato nella sede del vecchio ospedale, sta funzionando e i circa 300 accessi rilevati stanno contribuendo ad alleggerire il pronto soccorso.