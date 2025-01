Legnano, è Maila la prima nata del 2025

Legnano (Milano) - È una bimba venuta al mondo alle 6.57 di questa mattina la prima nata del 2025 all’ospedale di Legnano, reparto che proprio nell’ultimo anno è stato più volte citato dalle cronache nazionali per il trend positivo, in controtendenza, del numero di nuovi nati. La bimba, di nome Maila, pesa 3,390 chilogrammi, i genitori sono residenti a Magnago e, dopo gli oltre mille parti del 2024, apre il nuovo anno all’ospedale di Legnano. L’ultimo nato dell’azienda ospedaliera del territorio, invece, è stato registrato all’ospedale di Magenta alle 16.38 di ieri.

Se per avere la prima nata del 2025 non è stato necessario attendere troppo, il primo parto dell’anno appena concluso, al contrario, era arrivato in ritardo: era stato necessario attendere il 3 gennaio, infatti, per registrare all’ospedale di Legnano la prima nata del 2024, la rescaldinese Gioia, 3650 grammi di peso. Da quel momento in poi, come dimostrano i dati messi insieme nel corso dell’anno, il reparto aveva però iniziato a lavorare a pieno regime tanto che solo pochi giorni fa erano stati i responsabili d’area ad aver dato notizia del parto numero mille avvenuto a Legnano. L’anno concluso superando ampiamente i mille parti, dunque, consolida un trend che dura da qualche anno: nel 2023 i nuovi nati all’ospedale di Legnano erano stati 935, mentre nel 2022 i parti erano stati 857, 30 in più rispetto al 2021, contro un -2,3% registrato a livello regionale.