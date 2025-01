San Gerardo di Monza, Matteo chiude il 2024 e Nayra è la prima nata del 2025

Monza, 1 gennaio 2025 – Benvenuti Matteo e Nayra: un fiocco azzurro ha salutato il 2024 e uno rosa ha dato il benvenuto al 2025.

Al San Gerardo di Monza l'anno si è chiuso con l'arrivo di Matteo, nato alle ore 23 della notte di San Silvestro, davanti a due felicissimi neo genitori, Maddalena e Giovanni. Il piccolo, che pesa 3100 grammi, è il 2526mo nato del 2024.

Mentre il 2025 ha accolto Nayra, nata alle 5.19 di Capodanno. È la prima nata di questo 2025 e pesa 2835 grammi. Entusiasti mamma Samiratou e papà Abdulaziz.

Abbraccio pelle a pelle

Entrambi i piccoli sono stati accolti subito dalle rispettive madri, circondati dall’emozione dei papà, in un abbraccio prolungato pelle a pelle (skin to skin) che scalda, trasmette amore e sicurezza, ma soprattutto rende più facile maturare la capacità di gestire le emozioni e di guadagnarsi una vita felice. Così dicono le più recenti ricerche scientifiche e così ormai da anni è la pratica a Monza, anche quando il bambino nasce da parto cesareo.

Questa particolare attenzione a mantenere unita la diade mamma-bambino dentro il cerchio della famiglia in tutte le nascite, anche quelle complicate da patologie grandi e piccole, è il marchio distintivo delle due strutture complesse di Ostetricia e Neonatologia del San Gerardo. Ad aspiranti madri, padri e nuovi nati viene offerta una cura multidisciplinare (con il supporto di genetisti, anestesisti, cardiologi, psicologi, neuropsichiatri infantili, nonché internisti e chirurghi delle varie discipline) e data la possibilità di stare insieme 24 ore su 24, sia nel reparto Maternità sia in Terapia Intensiva Neonatale, grazie alla disponibilità di tutte quelle facilitazioni (stanze grandi e singole, letti, cucina, salottino, ingresso a fratellini e sorelline e ai nonni) che forniscono il comfort necessario alla diade e a tutta la famiglia.

L’incremento delle nascite

Questo approccio, consolidato a Monza, ma innovativo in Italia, viene raccontato in incontri mensili dedicati a tutti gli aspiranti genitori. Gli incontri (Nascere a Monza) nel 2024 hanno visto una adesione sempre più numerosa e hanno quasi certamente contribuito a generare un incremento delle nascite al San Gerardo che negli ultimi 6 mesi del 2024 ha raggiunto quota +10%.

Il secondo compleanno della Fondazione Irccs

Intanto, la Fondazione IRCCS brinda al suo secondo compleanno: “Ci aspetta un anno intenso, con la chiusura del cantiere 4° lotto dei lavori e la successiva riapertura del Settore A nella tarda estate che completerà il totale recupero dei letti dedicati ai ricoveri - commenta il presidente Claudio Cogliati -. Regione Lombardia ha anche finanziato, per un valore di 30,5 milioni di euro il nuovo Pronto Soccorso e sono iniziati i lavori di ristrutturazione del settore D delle Sale Operatorie che ci vedranno impegnati nei prossimi 12 mesi. Inoltre nella delibera regionale, in ordine agli indirizzi di programmazione del Sistema Sanitario regionale per l’anno 2025, approvato in questi giorni, il San Gerardo è stato individuato con altri sei Enti Sanitari Lombardi come struttura di riferimento per un modello di sviluppo a rete tra le aziende sanitarie pubbliche finalizzato a favorire il miglioramento nell’erogazione di prestazioni appropriate ottimizzando le risorse disponibili per affrontare le sfide sanitarie sempre più complesse che ci attendono”.