Presidio di sicurezza e aiuto in stazione

Un presidio di speranza e di rinascita, un faro per chi si trova nel buio della dipendenza: la cooperativa sociale Albatros ha inaugurato il nuovo sportello "Gasoline" all’interno della stazione ferroviaria di Rescaldina. Uno spazio dedicato a persone fragili, a rischio di esclusione sociale e ai consumatori di sostanze stupefacenti, con l’obiettivo di offrire loro ascolto, orientamento e percorsi di recupero. Dal 2020, gli operatori di strada di Albatros sono impegnati in azioni di riduzione del danno alla stazione Fn, ma ora, grazie a un punto fisico ben visibile, l’aiuto diventa ancora più concreto. La biglietteria della stazione, concessa gratuitamente al Comune da Ferrovie Nord e condivisa con l’Associazione Culturale "Ravello c’è", è diventata il cuore pulsante di questa iniziativa. Proprio l’associazione ha contribuito attivamente, acquistando con fondi propri tavoli e sedie per rendere lo spazio accogliente. L’amministrazione comunale ha sostenuto con convinzione il progetto, sottolineando l’importanza di rendere visibile un servizio prezioso che opera da tempo sul territorio.

La sinergia tra enti pubblici, privato sociale e associazioni locali è un passo fondamentale per rafforzare la sicurezza sociale. In soli tre mesi di attività, due persone sono state già accompagnate in un percorso di uscita dalla tossicodipendenza, un uomo di oltre 50 anni e una donna ultraquarantenne. Parallelamente, per garantire sicurezza ai pendolari e ai cittadini, la Polizia locale effettua passaggi quotidiani nella stazione, affiancata dai carabinieri che monitorano la zona e collaborano con la Procura nelle indagini contro lo spaccio.

Ch.S.