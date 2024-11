Il presepe-camion in arrivo da Roma fa tappa a Vermezzo e Morimondo

Morimondo (Milano), 29 novembre 2024 – L'atmosfera natalizia attorno all’abbazia e ai mercatini sarà caratterizzata, in questo fine settimana, dalla presenza di un suggestivo presepio itinerante. L’autoarticolato che trasporta le scene tipiche della Natività è arrivato nella giornata di venerdì ed è rimasto collocato in centro a Vermezzo, dove sono andati in molti a vederlo: i bambini delle scuole ma anche numerosi adulti. In serata attorno al presepe si è esibito il coro parrocchiale In Laetizia.

Un particolare della Natività allestita nell'autoarticolato

Il presepe itinerante è stato realizzato nel 1992 da una idea di padre Sebastiano Bernardini. Venne acceso per la prima volta in piazza San Pietro nel dicembre di quell’anno da papa Giovanni Paolo II. Nei giorni successivi il presepe itinerante raggiunse i paesi dell’ex Jugoslavia funestati dalla guerra accompagnato da aiuti umanitari. Negli anni successivi il presepe è stato portato in numerosi villaggi distrutti dalle bombe e nei campi profughi in varie parti del mondo. In ogni sosta il presepe porta un sorriso e quel messaggio di speranza che nasce dalla culla di Betlemme. L’evento è stato promosso dal Rotary Club Morimondo Abbazia.