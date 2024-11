Alla scoperta di Bergamo e Castione della Presolana

Che siate in cerca di mercatini, luci scintillanti o semplicemente di un’esperienza unica, la Lombardia stupisce sempre, con proposte e località davvero da vivere intensamente, soprattutto nel periodo più magico dell’anno, quello che coincide con le festività natalizie. A soli 50 km da Milano, Bergamo si trasforma in un vero e proprio presepe vivente durante il periodo natalizio. La Città Alta, con le sue mura venete patrimonio Unesco, regala ai visitatori un panorama suggestivo, ideali per passeggiate invernali all’insegna del relax e del “tanto da vedere”. Una visita lo merita il mercatino di Natale in Piazza Vecchia e la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazzale degli Alpini. In Piazza Matteotti, fino al 12 gennaio, sarà possibile provare l’emozionante esperienza di un giro sulla ruota panoramica, mentre in Piazza Vittorio Veneto i turisti sono attesi da un Bosco Incantato e dalla Giostra dei Cavalli. Per gli amanti della cultura, il Museo delle Storie di Bergamo organizza in questo periodo visite guidate a tema natalizio. Spostiamoci poi a Castione della Presolana, sempre nella provincia bergamasca, uno straordinario borgo montano di rara bellezza situato ai piedi della bellissima ed imponente Cima della Presolana, meglio conosciuta come “La Regina delle Orobie”, che è particolarmente apprezzata per la sua caratteristica atmosfera natalizia. Le strade del centro storico del borgo e della frazione Bratto-Dorga vengono artisticamente illuminate con luci calde e al tempo stesso vivaci. Passeggiare tra i Mercatini di Natale ascoltando jingle natalizi sarà l’occasione per venire autenticamente rapiti dagli odori inconfondibili del vin brulé e delle caldarroste. Tra presepi itineranti, elfi che invitano i bambini nei loro laboratori didattici, la Casa di Babbo Natale, il tradizionale Trenino delle Presolana, la celebre Corsa dei Babbi Natale e qualsiasi altro tipo di evento o manifestazione, certamente il divertimento è sempre garantito.