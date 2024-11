A Monte Isola il fascino del presepe subacqueo nel lago

Monte Isola (Brescia) – Il primo presepe subacqueo del Sebino è stato installato questa mattina a Peschiera Maraglio, la più popolosa delle frazioni rivierasche di Monte Isola, l’isola lacustre al centro del lago d’Iseo e la più vasta dell’Europa Alpina. Dopo dieci anni a Monte Isola torna una tradizione da sempre amata da residenti e turisti. A volerlo e allestirlo è stato il Gruppo di Protezione Civile Sub monteisola, presieduto da Massimo Ziliani. Complici il lago calmo e un bel sole, nonostante le temperature rigide, alcuni sommozzatori si sono immersi per accompagnare Gesù, Giuseppe e Maria e il bue e l’asinello sul fondo del lago. La natività è stata posizionata di fronte al Bar Portici e potrà essere vista dal lungolago del paese.

In concomitanza con la posa del presepe e con l’apertura delle manifestazioni natalizie, il Gruppo Sub inaugura la propria raccolta fondi 2025. “Il Gruppo Sub Monte Isola, parte della Protezione Civile di Brescia, è composto da 16 volontari appassionati e altamente specializzati: pronti a intervenire giorno e notte per garantire la sicurezza nel nostro amato Lago d’Iseo. Dal 2006 abbiamo recuperato 27 persone disperse in acqua. Non solo: offriamo assistenza a eventi e monitoriamo costantemente le spiagge- spiega Massimo Ziliani - Stiamo lanciando un progetto ambizioso: l'ultimazione del sistema innovativo "Side Scan Sonar", un sonar a scansione laterale che ci permetterà di mappare il fondale del lago in modo efficiente. In collaborazione con il Politecnico di Milano e Laser Navigation, stiamo creando una tecnologia su misura per affrontare le sfide del nostro territorio”. Al Gruppo, che tra l’altro ha partecipato alle ricerche dell’ultima dispersa nel lago, Mercedes Lind (tedesca, inabissatasi a Pisogne più di un anno fa e mai ritrovata) per potere completare la propria attrezzatura servono 8mila euro.