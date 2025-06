Parabiago, precipita nel canale Villoresi davanti alla moglie: un passante marocchino si getta in acqua e lo salva

Milano – Un cittadino di origini marocchine ha salvato la vita a un anziano di 69 anni precipitato nelle acque del canale Villoresi durante una passeggiata mattutina a Parabiago. L’episodio, avvenuto questa mattina intorno alle 9, ha visto il pensionato perdere improvvisamente l’equilibrio mentre camminava con la moglie lungo il corso d’acqua. Senza il pronto intervento dell’eroe civile, che non ha esitato a gettarsi in acqua per soccorrere lo sconosciuto, quella che doveva essere una tranquilla passeggiata si sarebbe trasformata in tragedia.

Le operazioni di soccorso

La situazione si è rapidamente trasformata in un’operazione di soccorso che ha visto protagonista il passante, il quale non ha esitato a intervenire per trarre in salvo l’uomo dalle acque del canale.

Sul posto sono poi intervenute le squadre specializzate dei vigili del fuoco di Legnano e del gruppo Saf fluviale, che hanno provveduto a stabilizzare le condizioni dell’uomo. Il personale sanitario del 118 hanno quindi messo in atto le procedure di primo soccorso, operazioni che si sono rivelate decisive per scongiurare il peggio.

Il trasporto in ospedale

Il sessantanovenne è stato successivamente trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Magenta per ricevere le cure necessarie. Le operazioni di soccorso si sono svolte sotto la supervisione dei carabinieri di Parabiago, giunti sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso.