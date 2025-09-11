Parabiago, da un cassonetto il pianto di un neonato. Scatta l’allarme, ma era una bambola

Parabiago, 11 settembre 2025 – Il pianto di un neonato, proveniente da un cassonetto utilizzato per lo smaltimento e il successivo recupero di abiti usati, ha fatto scattare un allarme che ha fatto giungere sul posto i vigili del fuoco: una volta aperto il cassonetto, però, si è capito che all’origine del lamento c’era…una bambola.

L’episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi a Parabiago. Qualcuno ha sentito il lamento, identificato come quello di un bambino, provenire da un cassonetto nella zona di piazza Butti. Subito è scattato l’allarme chiamando il 112, anche perché in questo tipo di cassonetti, utilizzati per conferire abiti usati, è praticamente impossibile entrare se non forzando l’apertura.

Quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, un’ambulanza della croce rossa e i carabinieri, il cassonetto è stato aperto e ci si è accorti che il lamento era semplicemente quello di una bambola, alimentata da batterie che non erano state tolte dalla loro sede. Una precauzione che avrebbe impedito il falso allarme.