Parabiago, da un cassonetto il pianto di un neonato. Scatta l’allarme, ma era una bambola

CronacaParabiago, da un cassonetto il pianto di un neonato. Scatta l’allarme, ma era una bambola
11 set 2025
PAOLO GIROTTI
Cronaca
Quando i vigili del fuoco hanno aperto il cassonetto hanno scoperto che il lamento proveniva da un giocattolo a batterie

L'intervento dei vigili del fuoco; a sinistra, il bambolotto "lamentoso"

Parabiago, 11 settembre 2025 – Il pianto di un neonato, proveniente da un cassonetto utilizzato per lo smaltimento e il successivo recupero di abiti usati, ha fatto scattare un allarme che ha fatto giungere sul posto i vigili del fuoco: una volta aperto il cassonetto, però, si è capito che all’origine del lamento c’era…una bambola.

L’episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi a Parabiago. Qualcuno ha sentito il lamento, identificato come quello di un bambino, provenire da un cassonetto nella zona di piazza Butti. Subito è scattato l’allarme chiamando il 112, anche perché in questo tipo di cassonetti, utilizzati per conferire abiti usati, è praticamente impossibile entrare se non forzando l’apertura.

Quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, un’ambulanza della croce rossa e i carabinieri, il cassonetto è stato aperto e ci si è accorti che il lamento era semplicemente quello di una bambola, alimentata da batterie che non erano state tolte dalla loro sede. Una precauzione che avrebbe impedito il falso allarme.

