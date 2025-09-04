Creò il panico a Malpensa. Patteggia 2 anni e 10 mesi

Ha patteggiato una pena di due anni e 10 mesi Aboubakar Traoré, 28 anni, originario del Mali, che il 20 agosto si è reso protagonista di un episodio che ha suscitato allarme nello scalo di Malpensa, seminando il panico tra i passeggeri in partenza al Terminal 1. Il ventottenne ha appiccato il fuoco e danneggiato i check-in a colpi di martello, quindi è stato bloccato e arrestato per danneggiamento. Ieri mattina la sentenza in Tribunale a Busto Arsizio. La condanna è arrivata sulla base dell’evidenza di testimonianze, filmati e verbali di polizia e vigili del fuoco che hanno individuato con chiarezza le sue responsabilità.

Il giovane è in Italia regolarmente, con un lavoro come addetto alle pulizie, e il giorno prima dell’episodio in aeroporto aveva infranto una vetrina a Milano. Al termine dell’udienza ha ribadito di aver agito per "vendetta", il motivo il ritiro del passaporto quando il 16 agosto aveva tentato di partire da Malpensa per l’Arabia Saudita, ma il documento era stato giudicato falso dalle autorità, quindi imbarco negato.

In aula era presente anche Mahamoud Idrissa Boune, il presidente dell’associazione dei Maliani in Italia, che si è messo a disposizione per accompagnare l’uomo in un centro di riabilitazione nel corso dell’espiazione della pena, perché possa curare i suoi problemi e reinserirsi. Ha spiegato: "Se si tratta di un maliano noi faremo di tutto per sostenerlo e dare aiuto". Per ora il ventottenne resta in carcere.

Rosella Formenti