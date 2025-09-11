Scivola nel Naviglio. Salvato da un passante

Momenti di forte apprensione si sono vissuti lungo la strada alzaia del Naviglio Grande. Un ragazzo di 15 anni è improvvisamente caduto in acqua, forse nel tentativo di recuperare la bicicletta che gli era sfuggita o, secondo altre ipotesi, perché spaventato da qualcosa. Subito la scena ha richiamato l’attenzione di diversi passanti, che hanno compreso la gravità della situazione. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori con un’ambulanza, seguiti dai vigili del fuoco, pronti a intervenire per mettere in salvo il giovane. Le condizioni, però, si sono rivelate critiche: il ragazzo, pur tentando di restare a galla, non riusciva ad aggrapparsi alla sponda della strada alzaia e faticava sempre di più a riemergere.

La corrente l’ha trascinato verso Robecco e due ragazzini hanno cercato di riportarlo a riva, ma senza riuscirci. Nel frattempo altre persone presenti si sono lanciate per cercare di aiutarlo, mentre due pattuglie della Polizia locale di Magenta sono sopraggiunte a supporto e, vista la situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Una delle pattuglie si è diretta verso il ponte di Robecco, dove per fortuna il giovane è stato messo in salvo da un passante, con l’aiuto di altre persone. Il rischio corso è stato davvero grave, ma grazie al coraggio e alla prontezza dei cittadini e al rapido intervento dei soccorritori, la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, evitando quello che poteva trasformarsi in un dramma.

Non è la prima volta che qualcuno, accidentalmente, cade nel Naviglio Grande. La corrente, nel tratto che da Pontevecchio va verso Robecco e prosegue in direzione Cassinetta di Lugagnano e Abbiategrasso, è particolarmente forte e cadere vuol dire rischiare grosso. Come è accaduto l’altro giorno a Pontevecchio.

Graziano Masperi