Parabiago apre le porte alla Fiera del Lavoro

Parabiago apre le porte al futuro con la Fiera del Lavoro in programma venerdì 23 maggio 2025. Dalle 14 alle 17, presso la Sala Consiglio del Comune, si svolgerà un pomeriggio dedicato alle opportunità occupazionali per i giovani. L’iniziativa, inserita nel progetto Gen – Giovani, Evoluzione, Network di Regione Lombardia, è curata da Informagiovani – Informalavoro Busto Garolfo e promossa dal Piano di Zona Altomilanese, con il sostegno di Anci Lombardia, del progetto Good Time 0.1 e del Comune di Parabiago.

L’evento si rivolge ai giovani dai 18 ai 34 anni, sia residenti che non residenti a Parabiago, offrendo loro l’occasione di avvicinarsi al mondo del lavoro attraverso colloqui, orientamento e contatti diretti con importanti agenzie del settore, tra cui Adecco, Alì Spa. e Umana. Durante il pomeriggio i partecipanti potranno sostenere colloqui conoscitivi, consegnare il proprio curriculum, esplorare le posizioni lavorative aperte e confrontarsi con esperti di risorse umane per individuare i propri punti di forza e comprendere come valorizzarli nella ricerca attiva di un impiego. L’assessore alle Politiche Sociali, Elisa Lonati, sottolinea l’importanza dell’iniziativa spiegando che comprendere come presentarsi in base all’impiego al quale si aspira non è affatto scontato. La Fiera del Lavoro diventa quindi un’occasione strategica e preziosa per i giovani del territorio, sia per chi è alla ricerca di una prima occupazione, sia per chi intende riorientare il proprio percorso. Anche il sindaco Raffaele Cucchi esprime soddisfazione per l’organizzazione dell’evento, ricordando quanto sia urgente occuparsi del futuro professionale delle nuove generazioni.

Accogliere la Fiera del Lavoro a Parabiago è frutto della sinergia tra soggetti pubblici e privati di primo piano nel mondo del recruiting, ai quali va il ringraziamento dell’amministrazione comunale. Tra i promotori anche il progetto Good Time 0.1, rivolto ai giovani tra i 14 e i 34 anni dell’Alto Milanese. L’iniziativa punta a valorizzarne le potenzialità e a rispondere alle loro esigenze formative, professionali e personali, con particolare attenzione ai ragazzi in difficoltà, a rischio dispersione scolastica o in condizione di Neet. Capofila della rete territoriale è l’Azienda So.Le.

Christian Sormani