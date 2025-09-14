Il Palio oltre Legnano: istituzioni e sponsor ne parlano a Villa Jucker

Legnano (Milano), 14 settembre 2025 – È stato il mantra del Palio di Legnano nella sua versione moderna, da trent’anni a questa parte, e verrà rinnovato in occasione di una tavola rotonda organizzata per lunedì prossimo a Villa Jucker.

Il mantra ripetuto prima di ogni edizione recita “dobbiamo far uscire la manifestazione dai confini territoriali” ed è probabile che, anche questa volta, uno degli argomenti da affrontare sarà proprio questo. Come dare una dimensione almeno nazionale a una manifestazione che ha potenzialità anche inespresse ma anche limiti spesso ignorati. La Fondazione Palio di Legnano, infatti, ha organizzato per le 18.30, nelle sale di Villa Jucker – Famiglia Legnanese, in via Matteotti, una tavola rotonda “di alto profilo” dedicata alla riflessione e al confronto sul futuro del Palio e sulla sua diffusione e valorizzazione.

All’incontro prenderanno parte personalità istituzionali e del mondo imprenditoriale già vicine al mondo del Palio in qualità di sponsor: Francesca Caruso, assessore alla Cultura di Regione Lombardia; Alfonso Dolce, presidente di Dolce & Gabbana; Marco Aldeghi, direzione territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco Bpm; Andrea Gibelli, presidente di Fnm. A moderare il dibattito è stato chiamato Silvestro Pascarella. "L’appuntamento, organizzato insieme ai rappresentanti delle aziende che affiancano il Palio in qualità di main sponsor – spiegano gli organizzatori dell’incontro, ricordando l’importante passaggio previsto con l’edizione del prossimo anno del Palio -, rappresenta un importante momento di dialogo in vista di un traguardo particolarmente significativo: l’850° anniversario della Battaglia di Legnano, che verrà celebrato nel 2026. Un evento simbolico non solo per la nostra città, ma per l’intera storia del nostro Paese”.

Nel frattempo la Fondazione Palio ha cambiato alcuni suoi rappresentanti, in primis in seno alla commissione permanente costumi che ora verrà coordinata da Carla Marinoni: Marinoni, nominata a luglio, prenderà il posto di Alessio Francesco Palmieri Marinoni. Il gruppo cultura, nel quale entrano Jody Testa e Paolo Grillo, sarà invece coordinato da Gian Mario Bandera.