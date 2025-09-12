Perché fai la coda a Malpensa
Arnaldo Liguori
Perché fai la coda a Malpensa
Legnano
CronacaColpo in casa dei lilla. Cannella, nuovo dirigente
12 set 2025
CHRISTIAN SORMANI
Cronaca
Colpo in casa dei lilla. Cannella, nuovo dirigente

Legnano, profilo di esperienza per l’area tecnica

Legnano, profilo di esperienza per l’area tecnica

Legnano, profilo di esperienza per l’area tecnica

Il Legnano ufficializza un innesto di grande esperienza per la propria struttura dirigenziale: Giuseppe Cannella (nella foto) è il nuovo direttore dell’area tecnica del club lilla. Classe 1981, originario di Nocera Inferiore, Cannella vanta un curriculum importante nel panorama calcistico nazionale e internazionale. A lui spetterà il compito di supervisionare l’area tecnica, coordinare la gestione sportiva della prima squadra e fungere da raccordo tra lo staff tecnico e la società.

Nella scorsa stagione ha ricoperto lo stesso ruolo al Saluzzo, in Serie D, conducendo i piemontesi a un prestigioso nono posto nel girone A e firmando il record di punti della società nella massima categoria dilettantistica. In precedenza, per quattro stagioni, è stato protagonista alla Caronnese, sfiorando una storica promozione in Lega Pro.

Il nuovo dirigente lilla porta con sé anche un ricco bagaglio di esperienze: Scafatese, Potenza, Battipagliese, Picerno e Nocerina sono state tappe fondamentali della sua carriera. Non solo Italia, però: a Malta, con il Pembroke, ha festeggiato la vittoria di un campionato, arricchendo il suo profilo di un’importante esperienza internazionale.

"Dal primo incontro con il presidente Sergio Zoppi – ha dichiarato Cannella – ho avvertito subito un grande feeling. Qui c’è un progetto ambizioso e ci sono tutte le condizioni per fare bene". Ch.So.

