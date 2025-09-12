Colpo in casa dei lilla. Cannella, nuovo dirigente

Il Legnano ufficializza un innesto di grande esperienza per la propria struttura dirigenziale: Giuseppe Cannella (nella foto) è il nuovo direttore dell’area tecnica del club lilla. Classe 1981, originario di Nocera Inferiore, Cannella vanta un curriculum importante nel panorama calcistico nazionale e internazionale. A lui spetterà il compito di supervisionare l’area tecnica, coordinare la gestione sportiva della prima squadra e fungere da raccordo tra lo staff tecnico e la società.

Nella scorsa stagione ha ricoperto lo stesso ruolo al Saluzzo, in Serie D, conducendo i piemontesi a un prestigioso nono posto nel girone A e firmando il record di punti della società nella massima categoria dilettantistica. In precedenza, per quattro stagioni, è stato protagonista alla Caronnese, sfiorando una storica promozione in Lega Pro.

Il nuovo dirigente lilla porta con sé anche un ricco bagaglio di esperienze: Scafatese, Potenza, Battipagliese, Picerno e Nocerina sono state tappe fondamentali della sua carriera. Non solo Italia, però: a Malta, con il Pembroke, ha festeggiato la vittoria di un campionato, arricchendo il suo profilo di un’importante esperienza internazionale.

"Dal primo incontro con il presidente Sergio Zoppi – ha dichiarato Cannella – ho avvertito subito un grande feeling. Qui c’è un progetto ambizioso e ci sono tutte le condizioni per fare bene". Ch.So.