Abbiategrasso, blitz in una sala slot: entrano con la spranga e fuggono con il contante

Abbiategrasso, 11 settembre 2025 – Nuova rapina in una sala slot dopo quella avvenuta nei giorni scorsi a Rescaldina: questa volta al centro dell'attenzione dei rapinatori è finito un esercizio di Abbiategrasso.

A notte inoltrata, due soggetti armati di spranga, dopo aver minacciato il cassiere, si sono impossessati del denaro contante presente nelle casse nella sala slot che ha sede sulla statale 494, fuggendo successivamente a bordo di un’auto ancora in corso di individuazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile e della locale stazione. Ancora in corso, invece, la quantificazione del danno economico.

Pochi giorni fa una sala slot di Rescaldina era stata al centro di un episodio simile. in quell'occasione il rapinatore aveva minacciato il cassiere brandendo un bastone per poi allontanarsi dal luogo della rapina a bordo dell'auto dello stesso addetto.