Palio di Legnano e Provaccia, allerta meteo? Si annulla e rinvia tutto

Legnano (Milano), 13 maggio 2205 – Da quest’anno, in caso di allerta meteo gialla, arancione o rossa, Palio di Legnano e Provaccia saranno annullati e rinviati. La decisione non sarà più lasciata alla discrezione del tavolo locale composto da Fondazione Palio, Comune e forze dell’ordine, ma seguirà in modo vincolante le direttive della Prefettura di Milano. È quanto emerso nei giorni scorsi, con una comunicazione ufficiale inviata a tutti gli enti coinvolti nell’organizzazione della manifestazione.

Si tratta di un protocollo attivo da mesi, pensato per tutte le grandi manifestazioni lombarde che attraggono un importante afflusso di pubblico, come appunto il Palio o il Rugby Sound. Sarà dunque la Protezione Civile della Lombardia, con le sue allerte diramate in tempo reale, a stabilire la fattibilità o meno della sfilata e della corsa. Finora, nemmeno le piogge più intense avevano fermato il Palio, ma adesso il sistema organizzativo – rodato e ben collaudato grazie al lavoro sinergico tra Comune, Fondazione Palio e tutte le componenti dell’emergenza urgenza- dovrà comunque attenersi alle nuove disposizioni sovracomunali.

Se il maltempo dovesse effettivamente colpire nei giorni del Palio, la corsa sarà posticipata a lunedì 2 giugno, mentre la Traslazione della Croce – inizialmente in programma per domenica 1 giugno – slitterà a sabato 7 giugno. Una novità che segna un punto di svolta nella gestione delle grandi manifestazioni all’aperto, dove la paro