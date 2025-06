Legnano, giro di vite nella zona della stazione: nuova ordinanza per garantire sicurezza

Legnano (Milano) – Divieto di vendita di bevande alcoliche in vetro per le attività di somministrazione, divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche se non accompagnate da altra merce di valore almeno equivalente per le attività di commercio e "divieto di stazionamento inoperoso finalizzato al mero bivaccamento" in tutta la zona: è questa l’ordinanza con cui l’amministrazione comunale ha deciso di cambiare registro nella sua azione per provare a gestire le condotte che hanno trasformato la zona della stazione e di via Venegoni in una piccola polveriera pronta a esplodere.

Situazione attuale tra Piazza Butti e Piazzale del Popolo

A spiegare la situazione e a che punto si sia arrivati nel perimetro compreso tra Piazza Butti, Via Venegoni (zona a traffico limitato) e Piazza del Popolo – da mesi al centro di disordini e situazioni al limite della decenza - è la stessa ordinanza: “negli anni si sono verificate situazioni di pregiudizio, per la vivibilità e sicurezza urbana, per cui si è reso necessario intervenire con provvedimenti temporanei limitativi della vendita di bevande alcoliche in zone diverse ma dove analogamente, gruppi eterogenei e multietnici di persone, utilizzavano gli spazi comuni in modo difforme” si legge, infatti, nell’introduzione dell’ordinanza che entra poi nel cuore della vicenda facendo riferimento agli episodi più recenti.

Episodi recenti di degrado urbano

“Nell’anno 2025 si sono registrate situazioni di degrado dell'area, di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, fenomeni di bivaccamento, abuso di consumo di alcool e sostanze stupefacenti, spesso sfociati in risse ed episodi di aggressività, abbandoni di rifiuti, disturbo alla quiete ed impedimento alla libera fruizione degli spazi pubblici”. Una situazione difficilmente gestibile e che è stata anche testimoniata dalle frequenti richieste di intervento giunte alle forze dell’ordine anche da parte degli Operatori della Cooperativa Albatros, che svolgono il servizio gratuito di “Fast Track Cities” nella sede del Controllo di Vicinato in Stazione.

Interventi delle forze di polizia

“I continui interventi delle Forze di Polizia nell’area in questione – viene spiegato inoltre nell’ordinanza - ultimo in data 28 maggio, evidenziano una situazione di potenziale pregiudizio per la sicurezza urbana, favorente l’insorgere di episodi criminosi prima indicati e la necessità, contingente, di adottare misure immediate ai fini di evitare ulteriori episodi… Tale situazione di degrado si è particolarmente acuita nelle ultime settimane, infondendo nei cittadini – residenti o in transito - un sentimento di insicurezza”.

Ordinanza in vigore fino a settembre

E così si è arrivati all’ordinanza - che interessa Piazza Butti, Via Venegoni area pedonale e tratto fino a via Quadrio, Piazza del Popolo, via Pastrengo e via Toti – e che sarà attiva sino al prossimo 30 settembre. A quel punto si potrà valutare se questa ordinanza, con altre iniziative che potrebbero caratterizzare in queste settimane la stessa area, avrà portato risultati garantendo la coesistenza civile in una zona altamente frequentata.