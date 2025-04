Ladri in azione nella notte: doppia “spaccata” a Magnago e Vanzaghello

Magnago, 30 aprile 2025 – Doppia spaccata nella notte nel Castanese, con due esercizi commerciali presi di mira. Nel corso della notte i ladri hanno puntato la loro attenzione sul bar Dolce Vita di Magnago, di via Carlo Alberto dalla Chiesa: una volta penetrati all’interno del locale hanno aperto la cassa, dopo di che gli autori (o l’autore) si sono allontanati con i pochi euro lasciati dai proprietari nel locale.

Il bis

A poco più di due chilometri di distanza, a Vanzaghello, sempre nell’ultima notte un altro esercizio commerciale è stato derubato: questa volta è toccato al colorificio di via Roma e i ladri (non è difficile immaginare che possa essersi trattato degli stessi soggetti dell’altro furto) hanno spaccato la vetrina del negozio per poi allontanarsi con il magro bottino di una trentina di euro.

In entrambi gli episodi sono stati chiamati a intervenire i carabinieri che si stanno occupando di raccogliere eventuali indizi.