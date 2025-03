Abbiategrasso, lavori da un milione per una scuola green: cappotto d’isolamento e nuovi infissi alla Correnti

Abbiategrasso (Milano) – Un “lifting” che permetterà all’edificio di affrontare i prossimi decenni con consumi ridotti grazie a un’opera di efficientamento energetico sostanziale: la scorsa settimana l’amministrazione di Abbiategrasso ha presentato la “fine lavori” sull’immobile risalente agli anni Sessanta della scuola secondaria di primo grado Cesare Correnti (appartenente all’Ic Terzani), prendendo l’opera come esempio della corretta gestione dei fondi legati al Pnrr e delle ricadute che avrà sulla comunità.

«Quello completato sul plesso di via Legnano è uno dei cinque interventi progettati a favore degli edifici scolastici cittadini - ha spiegato il sindaco, Cesare Nai - e ha visto un impegno di spesa che si avvicina al milione di euro. È un lavoro che si è sviluppato senza andare a interferire con l’attività didattica, proseguita quindi senza interruzione, ma che oggi mette a disposizione del personale, degli studenti e di tutta la comunità scolastica una struttura migliorata, con vantaggi riscontrabili».

I lavori alla scuola media Correnti (il progetto è stato predisposto da Gianni Rapetti) hanno interessato la coibentazione dell’involucro, con un sistema a cappotto per le facciate, la coibentazione delle coperture disperdenti e la sostituzione dei serramenti. Altre opere hanno interessato l’interno della scuola, nel salone centrale, nelle porzioni di solaio in corrispondenza dei corridoi al primo piano, nella zona uffici al piano terra, nei laboratori al piano rialzato e in un’aula al primo piano: interventi che rientrano nell’ottica dell’efficientamento energetico ma che, nel concreto, sono andati prima di tutto a migliorare il comfort degli spazi interni alla struttura.

«Gli interventi – ha aggiunto il dirigente scolastico dell’Ic Terzani, Daniele Ingenito – hanno portato all’innalzamento del benessere dei nostri studenti (180 alla Correnti, più di mille se consideriamo anche gli altri due istituti, a loro volta oggetto di un’importante ristrutturazione in fase di completamento). Questo è il frutto di una collaborazione proficua».