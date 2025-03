Somaglia, riecco la palestra: ginnastica e attività finisca, proposte per tutte le età

Somaglia (Lodi), 14 marzo 2025 – A Somaglia, dopo gli anni di stop dovuti al Covid, torna la possibilità di fare attività fisica a 360 gradi.

“La novità è che a Somaglia si torna ad avere uno spazio strutturato e organizzato, dove poter fare ginnastica, come ante Covid e ancora di più - introduce il sindaco Angelo Caperdoni – abbiamo investito 80mila euro per gli spogliatoi e 40mila euro tra pavimentazione e altro. E’ stato un intervento del Comune, ma anche della società che entra, che si è accollata ulteriori spese per rendere attrattivo questo spazio sportivo” dettaglia. La risposta del paese sembra positiva: ”C’è attesa, hanno già molti iscritti. Faranno corsi di ginnastica dolce, pilates e molto altro” anticipa Caperdoni. La nuova palestra si trova nel plesso scolastico, esattamente sotto la palestra principale dell’edificio di via Autostrada del sole. “La parte sotto fa parte della gestione del centro sportivo, in mano alla Robur et fides - ricorda ancora Caperdoni- Come Comune abbiamo rifatto e ultimato gli spogliatoi della palestrina a giugno 2024 e si era intanto manifestato l’interesse di una società di San Fiorano, la Freetime, per poter utilizzare spazi rimasti inutilizzati e proporre corsi e pesistica. Da qui la novità, che partirà dopo l’inaugurazione, prevista il 23 marzo alle 17, con taglio del nastro con buffet e dj set. Abbiamo anche rifatto la pavimentazione e ora ha tutto un altro aspetto”.

C’è a disposizione una palestra di 600 metri quadrati ad uso promiscuo: ”Sarà utilizzata dalla scuola per alcune attività e anche da questa società - ribadisce- per permetterlo, abbiamo diviso completamente le due aree: fino alle 16.30 un’area sarà dedicata all’attività di questa realtà sportiva e l’altra metà alla scuola. Dalle 16.30 ci sarà un’area unica”. La titolare della palestra Freetime di San Fiorano Alessandra Manini, che gestirà anche la palestra di Somaglia, spiega: ”Io e mio marito, a San Fiorano, all’interno del centro sportivo, in via Milano 11, abbiamo già una palestra storica, attiva dagli anni Novanta, di 1.500 mq e speriamo che anche quella di Somaglia diventi un riferimento per un bacino d’utenza in cui questo servizio mancava. Vorremmo riproporre quanto fatto”. E ancora:”Ho trovata interessante la struttura, visionata a novembre 2022, anche se gli spazi erano strutturati in modo sbagliato: con la parte più ampia strutturata come zona per corsi liberi e quella piccola divisa tra area combattimenti e sala pesi. Insomma, ci volevano dei lavori. Volevo fare una cosa seria, non provare e basta, come avevano fatto altre attività. Ero pronta a fare investimenti importanti. Volevamo una bella sala pesi ampia e un’altra ampia sala corsi. Quindi anche noi abbiamo investito intorno alle 120mila euro”.

E il dettaglio: ”Abbiamo imbiancato la struttura, realizzato opere in cartongesso, per suddividere bene le due aree, completato la pavimentazione sull’ingresso e sulle scale, abbiamo arredato gli spogliatoi con armadietti e panche, comprato attrezzatura di ultima generazione e reception, impianto audio, piccoli attrezzi per i corsi di gruppo etc”. La prevendita scontata, iniziata a gennaio, terminerà il giorno dell’inaugurazione (per informazioni 0377/53493, dalle 9 del mattino alle 22, da lunedì a venerdì e dalle 9 alle 17 e la domenica dalle 9 alle 12.30). “La collaborazione tra pubblico e privato ha funzionato- aggiunge la responsabile-. Ringraziamo l’amministrazione comunale e in particolare due persone di riferimento, Antonio Aiello e Gisella Tedesi, che hanno sposato il progetto, credendoci e supportandoci per superare le difficoltà burocratiche”. Oggi la Freetime ha l'utilizzo della sala corsi per tonificazione, pilates, yoga etc.. Ma vorrebbe ampliare la proposta anche al mattino, orario utile ai pensionati etc. “Da settembre spero di trovare un accordo con scuola e Comune, per riuscire ad avere almeno, per qualche mattina, la suddivisione dello spazio. Per dare un servizio completo. Ricordo che la nostra palestra è per tutti!” conclude il gestore.