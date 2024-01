Nerviano, giovani bloccano la strada per sparare petardi: multati

Nerviano (Milano) – Sparano botti bloccando la strada: multati. Sanzionati dei ragazzi che sparavano in mezzo alla strada a Nerviano nella zona Gescal dove i giovani si erano raccolti per strada per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

Si tratta di un gruppo di giovani multato per aver fatto scoppiare dei botti in mezzo alla strada nella notte di Capodanno. Sul posto gli agenti del comando unico di polizia locale Nerviano e Pogliano Milanese agli ordini del comandante Stefano Palmeri. I sanzionati sono dei ragazzi che avevano sparato dei botti prima della mezzanotte nella zona del quartiere Gescal. Avevano sparato per strada intralciando la viabilità cittadina.